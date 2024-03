Napoli, presentata la nuova maglia: verrà indossata contro l'Atalanta

Le caratteristiche dell'ultima maglia del Napoli

La maglia bianca si presenta come una mappa stilizzata dei porti più iconici cui la flotta MSC attracca: Dubai, Copenaghen e Miami si connettono in un unico grande flusso marittimo a Napoli, colorato crocevia di un mondo dalle diverse nazionalità tutte affacciate sullo stesso mare. A completare il disegno è la Rosa dei Venti. Proprio a margine dell'evento Bianchini ha annunciato che sabato il Napoli non metterà la patch contro il razzismo (Keep Racism Out) sulla maglietta come segno di protesta dopo il caso Acerbi.