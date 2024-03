Napoli, un video misterioso annuncia un'iniziativa anti razzismo dopo il caso Acerbi

Video contro il razzismo: tante iniziative al Maradona

Viene ripresa la parte inferiore del volto, i calciatori non parlano ma c'è un rumore in sottofondo, poi il seguente messaggio della società: "Crediamo in un mondo dove l'uguaglianza e il rispetto non siano soltanto una vana illusione ma principi concreti e universalmente riconosciuti. Affinché ciò avvenga non dobbiamo rimanere in silenzio. Domani è l'occasione giusta per alzare la nostra voce e dire tutti insieme NO al razzismo".

Diverse iniziative in programma per la gara contro l'Atalanta, una già annunciata giorni fa: il Napoli non indosserà la patch contro il razzismo (Keep Racism Out) sulla maglietta.