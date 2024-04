De Laurentiis progetta la rifondazione del Napoli. Con Conte o Italiano...

NAPOLI - In quel cono d’ombra, dove giace la Bellezza, c’è un Tesoro depositato da sfruttare per Risorgere. È la Pasqua più amara, una sofferenza che contrasta con la gioia di un anno fa, però il calcio non fa sconti, un po’ come la vita, e dopo aver sfregiato quell’opera d’arte, va ora inseguita una luce nuova. Il Napoli del futuro è un’incognita da svelare, ha dubbi che lo sovrastano e però anche qualche certezza: però stavolta, chissà se è servito, varrà la pena evitare di sbagliare ancora e di nuovo, di lanciarsi su sentieri impervi senza reti di protezioni. Aurelio De Laurentiis, in quell’estate dorata, i riflessi dello scudetto e la felicità che zampillava nelle tasche di giacche e pantaloni, sa di dover ricostruire dalle ceneri del suo ventennio, ricco di idee e poi di errori: ma per non essere diabolico, e non perseverare, converrà ora non sprecare questo tempo - sono almeno mesi - proprio come fece nella primavera del trionfo, con gli strappi con Spalletti e Giuntoli largamente prevedibili. Il Napoli va rifatto, dalla testa ai piedi: ha bisogno di un allenatore, essendo scontato il congedo da Calzona, poi - con Meluso che è pronto a salutare - di un direttore al quale concedere i poteri che ne meritano le competenze; e a seguire, in quel solco, scelte che dovranno essere ispirate da chi il calcio lo conosce tecnicamente.