Napoli, novità su Kvaratskhelia e Ngonge: le ultime in vista del Monza

Le ultime da Castel Volturno in vista di Monza-Napoli

Nel corso dell'allenamento mattutino, infatti, Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra. Per entrambi dunque si avvicina il rientro. Kvaratskhelia aveva saltato l'ultima di campionato contro l'Atalanta per una forte contrattura all'adduttore sinistro mentre Ngonge si era fermato ieri mattina per un trauma contusivo alla coscia sinistra.