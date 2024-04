De Laurentiis merita fiducia

Aurelio De Laurentiis vive con il calcio

Come evidenziato da Forbes, il presidente del Napoli non figura nella classifica dei ricconi del pianeta calcio. Al primo posto ci sono i proprietari del Como, la famiglia Hartono. Poi Commisso, Friedkin, Saputo, Renzo Rosso, John Elkann. E giù fino a Danilo Iervolino. Di De Laurentiis non c'è traccia. Perché non è un signore che si diverte col calcio. Ma fa impresa con il calcio, ci vive. È ben diverso. E l'ha pagata a caro prezzo l'annata vissuta pericolosamente pur di dimostrare che lo scudetto era soprattutto merito suo e non di Spalletti e Giuntoli. Ha perso i soldi del Mondiale per Club. Ha perso quelli della Champions (manca l'aritmetica ma ci vorrebbe un miracolo). E deve fare i conti con la svalutazione della rosa che in Europa è seconda solo a quella del Manchester United.

Arriva l'anno verità per il Napoli

È il primo a volere un'inversione di tendenza. Ed è fisiologico che il giudizio su di lui sia sospeso. Perché in vent'anni, De Laurentiis il suo credito se l'è conquistato eccome. Non è solo la favoletta - peraltro vera - del Napoli rilevato in Serie C e portato allo scudetto. Ha creato un club e una squadra che da oltre un decennio sono ai vertici del calcio italiano e occupano stabilmente una solida seconda fascia in Europa. È il motivo per cui ora Napoli, al di là dei fisiologici estremismi, vive una sensazione di grande attesa. Di sospensione. La sbornia della vittoria è passata. Il risveglio è stato amaro. E l’annunciato film sul terzo scudetto suona persino come una beffa. Ma la fiducia in De Laurentiis resiste, tra mugugni e finta indifferenza. L'uomo è sempre ripartito. Ogni volta che si è trovato sul baratro. Quando in Serie C il Napoli perse lo spareggio promozione con l'Avellino. Quando naufragò l'operazione Donadoni e si ritrovò nei bassifondi della classifica e scelse Mazzarri. Quando si affidò al duo di sconosciuti Sarri e Giuntoli per ritornare in Champions League. E anche quando portò a Napoli Luciano Spalletti allora etichettato - anche dalle serie tv - come perdente e inadatto ad allenare i fuoriclasse. È il motivo per cui il prossimo sarà l'anno verità. E stabilirà se sia stata solo confusione da euforia o se effettivamente sia cominciato il declino.