Napoli, esce il film sullo scudetto: quando e come vedere "Sarò con te"

Dal prossimo 4 maggio , a un anno esatto dalla vittoria del terzo scudetto del Napoli , nelle sale italiane sarà proiettatto "Sarò con te" : film evento diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis . Una pellicola per rivivere le emozioni del trionfo tricolore del club partenopeo. Da oggi, 5 aprile, è disponibile il trailer. Dal 10 aprile, data scelta per omaggiare il numero della maglia di Maradona, sarà invece possibile acquistare i biglietti .

"Sarò con te", la narrazione del trionfo del Napoli

In "Sarò con te" la vittoria dello scudetto dopo trentatré anni viene ripercorsa attraverso le parole dei protagonisti dentro e fuori dal campo, di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, di grandi ex e giornalisti. Il film racconta il passaggio dai malumori all'entusiasmo dilagante fino al tripudio finale dei ragazzi di Luciano Spalletti. I gol di Osimhen, le giocate di Kvara e tanto altro ancora. Un lungo cammino dal ritiro in Turchia fino alla gioia senza confini vissuta a Udine e per le strade della città in festa fino a dilagare oltre i confini nazionali.