Napoli, l'annuncio di De Laurentiis sul Maradona: "Non si può ristrutturare"

Aurelio De Laurentiis ribadisce un concetto che aveva già espresso qualche settimana fa: "Non si può rifare lo stadio Maradona". Il presidente del Napoli, intervenuto a 'Radio Napoli Centrale', spiega perché: "Il Maradona non potrà essere oggetto del Napoli perché con l’architetto Zavanella abbiamo fatto un approfondimento totale con dei sopralluoghi, per le modifiche dovremmo costruire uno stadio nello stadio, ed il Napoli dovrebbe giocare alcuni anni fuori e noi non possiamo perdere tre anni e cento milioni di incassi in un altro stadio".