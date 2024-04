"Leao come Maradona", un video sui social fa infuriare i tifosi del Napoli

C'è un video divenuto virale da qualche ora sui social. Vede protagonista Rafael Leao che palleggia a San Siro prima di Milan-Lecce . Il portoghese sarà anche decisivo con la rete del 3-0 . Qualcuno ha affiancato, graficamente, dunque nel concetto, i palleggi di Leao a quelli famosi di Diego Armando Maradona a Monaco nel 1989 - sulle note di Live is Life degli Opus - in occasione della semifinale di Coppa Uefa tra Bayern e Napoli . Un paragone che ha scatenato la rabbia degli stessi tifosi azzurri.

Rabbia social: la reazione dei tifosi azzurri

Molti, quasi tutti, rivendicano l'unicità del gesto tecnico dell'argentino, per cui l'accostamento è improbabile e improponibile: "Ma come si fa a paragonare Leao a Maradona?" è il pensiero collettivo. I messaggi si sprecano, ci sono centinaia di commenti sui social, molti ricordano che "Maradona camminava con la palla attaccata alla testa" o, ancora, che "Maradona palleggiava con la spalla e Leao no". Insomma, paragone che esalta i tifosi del Milan ma che fa arrabbiare quelli del Napoli. Intanto il video è virale e ha raccolto migliaia di visualizzazioni.