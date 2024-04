De Laurentiis banditore d'asta: show sul palco con Di Lorenzo e Raspadori

Aurelio De Laurentiis banditore d'asta per Pink Tie Ball, il Charity Gala che Susan G. Komen Italia ha organizzato a Palazzo Caracciolo per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare a nuovi progetti nell’azione di contrasto ai tumori del seno.

L'asta di De Laurentiis e la maglia di Lindstrom

Sui social ufficiali dell'evento è ripreso il momento in cui sale sul palco il presidente del Napoli con due giocatori, Raspadori e Di Lorenzo. De Laurentiis mostra la maglia numero 29, è quella di Lindstrom: "Questa è la maglia di un giocatore estremamente capace, ma poco utilizzato, che ancora deve dimostrare il suo valore. Io offro personalmente 500 euro per Lindstrom, chi offre di più?" dice De Laurentiis, dando il via all'asta. Rispondono per primi i giocatori azzurri. Raspadori offre 600, Di Lorenzo 700 euro. L'asta, poi, prosegue.