Napoli-Frosinone, Spalletti torna al Maradona: prima volta da ex

Il Napoli nella sfida contro il Frosinone cerca punti fondamentali per continuare la lotta per un posto in Europa . Una spinta in più potrebbe arrivare dalla tribuna: infatti, oltre ai tanti tifosi, ci sarà anche Luciano Spalletti , portagonista della cavalcata fino allo scudetto storico dello scorso anno.

Spalletti torna al Maradona

L'attuale commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo la vittoria della scorsa stagione, non era mai più tornato. Sarà dunque la prima volta che rivedrà la sua ex squadra in casa da vicino. Il fischio d'inizio della sfida è in programma per le 12:30. Sulla panchina azzurra ovviamente ci sarà Francesco Calzona. L'allenatore, dopo l'esperienza con Sarri tra il 2015 e il 2018, era tornato al Napoli nell'estate del 2021 proprio nello staff di Spalletti.