Xavi educa i figli con Maradona: il video social fa emozionare i tifosi

Qual è il video scelto dall'allenatore del Barcellona?

Xavi per l'occasione ha scelto il filmato storico dei palleggi di Maradona a Monaco nel 1989, sulle note di Live is Life degli Opus, in occasione della semifinale di Coppa Uefa tra Napoli e Bayern. Un video divenuto celebre nel tempo che pochi giorni fa aveva anche scatenato la rabbia dei napoletani per un paragone social con alcuni palleggi di Leao.