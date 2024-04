Napoli, riecco Mertens: è a Castel Volturno per salutare i vecchi compagni

Mertens e il Napoli, rapporto speciale

Mertens, anni 36, è il re dei bomber nella storia azzurra, 148 in totale dal 2013 al 2022. Idolo dei tifosi, in città ha lasciato il cuore e torna spesso con la moglie e il suo piccolo Ciro Romeo. Come sempre grande accoglienza e questa mattina anche visita al Konami Training Center per ritrovare vecchi amici, ex compagni, persone a lui per sempre care. Nel suo futuro, intanto, c'è ancora il calcio. Recentemente, infatti, ha annunciato di voler giocare ancora per almeno un'altra stagione.