Mertens ci ripensa? Con un indizio sul futuro sorprende tutti

“Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio" , aveva confessato a fine gennaio Dries Mertens al programma al VTM 'Sergio Over de Grens'. Pochi mesi dopo, l'ex attaccante del Napoli, oggi al Galatasaray, aggiunge un dettaglio importante sul futuro: " Giocherò almeno un altro anno. Sul ritiro non ho ancora preso una decisione definitiva perché mi diverto ancora e gioco spesso".

L'annuncio di Mertens sul suo futuro

Mertens, però, fa capire che il futuro potrebbe essere anche altrove: "Gioco ancora un anno, non so se qui (al Galatsaray, ndr) o da qualche altra parte, comunque penso di continuare". Il riferimento fatto a Sporx è al contratto in scadenza a giugno. Ma una cosa è dunque certa: il re dei bomber nella storia del Napoli, 37 anni a maggio, non ha alcuna intenzione di smettere.