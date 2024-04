Kvaratskhelia ha il mal di pancia, ma il contratto non c'entra: le condizioni

NAPOLI- La gastroenterite ferma Khvicha Kvaratskhelia . L’attaccante georgiano, ieri mattina, non si è allenato. Tornerà a farlo non appena starà meglio. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, la gara con l’Empoli è distante due giorni, c’è ancora tempo per recuperarlo. Saranno altrove i problemi per Calzona, come in difesa, con la doppia assenza per squalifica di Rrahmani e Mario Rui e il recupero di Olivera che prosegue. Scalpita Mazzocchi che ritroverà una maglia da titolare a sinistra, accanto al recuperato Juan Jesus ci sarà Ostigard, in avanti confermatissimo Politano con Ngonge che tornerà dopo la squalifica ma sarà destinato ad accomodarsi almeno inizialmente in panchina.

Napoli, il tridente

Kvaratskhelia con Osimhen e Politano: è questa l’idea di Calzona, ovvero il tridente classico che l’allenatore vuole confermare anche sabato. Le condizioni del georgiano, fermato da una gastroenterite, verranno valutate nelle prossime ore, la speranza del tecnico del Napoli è di ritrovarlo quanto prima per preparare insieme ai compagni la trasferta di Empoli. C’è ottimismo. Aggrappato all’attacco, che non ha mai smesso di brillare, Calzona rincorre l’Europa. Sei finali per il traguardo, tre gare fuori e tre in casa, si riparte dal Castellani sabato alle ore 18.

Napoli, le scelte

Sarà una sfida insidiosa con una difesa da reinventare, con Rrahmani e Mario Rui assenti per squalifica, Olivera che continua ad allenarsi a parte e un’unica soluzione a sinistra, ovvero il rientro di Mazzocchi. L’ex terzino della Salernitana ritroverà una maglia da titolare a distanza di due mesi dall’ultima volta, 25 febbraio, trasferta di Cagliari. Da allora sette partite da spettatore. Potrebbero salire a tre, invece, le panchine di fila per Traore, uscito al 45’ di Napoli-Atalanta e mai più in campo da quel momento. Calzona è intenzionato a puntare ancora su Zielinski accanto a Lobotka e Anguissa. La sua idea è quella di affidare ai senatori, ai giocatori storici, il finale di stagione, un’occasione collettiva per concludere nel migliore dei modi il campionato conquistando un posto in Europa, rendendo meno amara un’annata particolare. A cominciare da Empoli. Poi arriverà la Roma al Maradona domenica prossima. Biglietti in vendita da questo pomeriggio alle 14 con priorità per i possessori di Fidelity Card. Un altro pienone annunciato.