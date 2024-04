Mertens e l'addio al Napoli: il belga svela il motivo in diretta tv

Dries Mertens è tornato in Turchia dopo la sua gita napoletana durata diversi giorni. Ha rivisto tanti amici, ha riabbracciato Posillipo ed è stato anche a Castel Volturno. Intervenuto in diretta su Prima Tv l'ex bomber azzurro ha svelato la sua emozione per il ritorno a casa: "Tornare a Castel Volturno è stato emozionante. Ho trovato una bella atmosfera. Io credo ancora nella qualificazione Champions e anche loro ci devono credere".