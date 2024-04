Empoli-Napoli, le pagelle: Osimhen sbaglia tutto, crollo Natan

Le pagelle del Napoli dopo la sconfitta per 1-0 incassata a Empoli nel match valido per la 33ª giornata di Serie A.

Calzona (all.) 4

La scelta di Natan a sinistra, utilizzato l’ultima (e unica) volta il 28 febbraio per una mezzoretta nel festival del Mapei con il Sassuolo, è il primo segnale di una giornata tremenda. La squadra è confusa e in confusione, fragilissima in fase difensiva e nel gioco aereo, completamente spenta in fase offensiva. L’ultimo cambio, Simeone all’89’ per Anguissa, è in grave ritardo.

Meret 6

Sarebbe quasi senza voto: tipo spettatore. Però bucato da Cerri.

Di Lorenzo 5

Cerri lo batte alle spalle sul gol, in corsa. E per il resto è tutta una corsa senza spunti e sbocchi.

Ostigard 5

Dentro l’azione dell’1-0 c’è anche lui. Il resto sono respinte di testa e di piede.

Juan Jesus 5

Niang lo salta una volta, secco, e Cambiaghi grazia tutti (35’). Poi fa il guardiano sulle ripartenze avversarie.

Natan 4

Nell’azione del gol sbaglia due volte su Gyasi: buca l’intervento di testa e arrivederci; poi inspiegabilmente non lo segue. Quarantacinque minuti di vuoto a sinistra. Che non è il suo ruolo, per carità.

Mazzocchi (1’ st) 6

Era debilitato dai problemi notturni, ma quantomeno ci mette attenzione e voglia.