Empoli-Napoli diretta, gol di Cerri: segui la partita di oggi LIVE

Allo stadio "Castellani" (ore 18) si gioca Empoli-Napoli , valida per la trentatreesima giornata di Serie A : aggiornamenti in tempo reale sul match valido per la trentatreesima giornata di campionato. I toscani vanno a caccia di punti fondamentali in chiave salvezza, non meno pesanti quelli che proveranno a conquistare i campani che rincorrono un posto in Europa per la prossima stagione.

18:09

8' - Empoli più vivace

Molto più vivace l'Empoli in questo avvio di gara. Il Napoli è in difficoltà e fatica a carburare.

18:05

4' - Gol di Cerri, Empoli-Napoli 1-0

Colpo di testa vincente di Cerri su assist di Gyasi, innescato da Fazzini. Empoli-Napoli 1-0. Subito sotto gli uomini di Calzona, che sono partiti male.

18:01

1' - Spalletti in tribuna

In tribuna c'è anche il ct della Nazionale, Luciano Spalletti.

18:01

1' - Calcio d'inizio, via a Empoli-Napoli

Empoli col lutto al braccio per l'ex presidente Allegri. Calcio d'inizio: via a Empoli-Napoli.

17:59

Un minuto di raccoglimento per ricordare Mattia Giani

L'arbitro Manganiello di Pinerolo dà il via al minuto di raccoglimento in memoria di Mattia Giani.

17:57

Empoli-Napoli sta per iniziare

Inno della Serie A. Saluto tra Nicola e Calzona. Sta per iniziare Empoli-Napoli.

17:55

Politano a DAZN: "Fondamentale vincere oggi"

Politano a DAZN: "Quest'anno abbiamo avuto tante partite così, tante volte non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Sappiamo l'importanza di questa gara e dobbiamo vincere".

17:53

Calzona a DAZN: "Zielinski in crescita"

Calzona a DAZN su Zielinski: "Nelle ultime settimane l'ho visto in crescita, è un giocatore importante e se si allena come ha fatto io lo utilizzo. Zielinski è n grande giocatore, è un giocatore importante per noi".

17:48

Calzona a DAZN: "Europa? Ora abbiamo un'opportunità in più"

Calzona a DAZN: "Europa? Come ormai dico da tempo la matematica non ci condanna, ora che c'è questa possibilità ulteriore garantito dalla quinta squadra in Champion ed è un motivo in più per noi di lottare per raggiungere posizioni di prestigio. Abbiamo lavorato tanto. Quando hanno palla gli altri dobbiamo difendere da squadra".

17:46

Empoli-Napoli, tutto pronto per il calcio d'inizio

Conto alla rovescia per il calcio d'inizio di Empoli-Napoli. Si è concluso il riscaldamento.

17:34

Napoli sempre in gol a Empoli nelle ultime sei sfide

Dopo aver mantenuto la porta inviolata in tutte le prime quattro partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, l’Empoli ha subito gol nelle ultime sei; i toscani hanno ottenuto più clean sheet interne nella competizione solamente contro cinque squadre (Atalanta, Bologna, Fiorentina, Torino e Udinese: cinque gare casalinghe con la porta inviolata contro ognuna di queste). (Leggi tutte le curiosità).

17:30

Empoli in striscia contro il Napoli

L’Empoli ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A contro il Napoli (2P) e dal 2019 in avanti quella partenopea è una delle tre avversarie contro cui i toscani hanno collezionato più successi nella competizione (quattro, come contro Salernitana e Sassuolo). (Leggi tutte le curiosità).

17:21

Empoli-Napoli, via al riscaldamento

Playlist sanremese a tutto volume dagli altoparlanti dello stadio "Castellani" mentre è iniziato il riscaldamento di Empoli e Napoli.

17:19

Empoli in lutto per l'ex presidente Allegri

Oggi è, però, anche una giornata di lutto per l'Empoli che piange l'ex presidente Allegri (Leggi tutto).

17:19

Accoglienza festante per le squadre

I giocatori di Empoli e Napoli, prima della ricognizione in campo, sono state accolti da un folto nugolo di bambini che hanno attese le squadre dall'ingresso degli spogliatoi. Zielinski e Osimhen i giocatori più acclamati. Chiamato a gran voce anche Caputo.

17:11

Riscaldamento dei portieri in corso

Non sono ancora in campo i giocatori di Empoli e Napoli, è in corso il riscaldamento pre-partita dei portieri Caprile e Meret.

17:05

Cielo plumbeo sulla stadio Castellani

Va riempiendosi lo stadio Castellani, sovrastato da un cielo plumbeo. Alle 18 il calcio d'inizio di Empoli-Napoli.

17:04

Empoli, la formazione ufficiale

Ufficiale anche la formazione dell'Empoli. Cerri guida l'attacco.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

17:03

Napoli, la formazione ufficiale: Natan titolare

Ufficiale la formazione del Napoli. Non mancano le sorprese. Torna Natan, Mazzocchi out per influenza.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

17:00

Empoli-Napoli, le quote dei bookie

Empoli-Napoli, le quote dei bookie (Leggi tutto).

16:50

Empoli-Napoli, la probabile formazione di Calzona

Empoli-Napoli, la probabile formazione di Calzona (Leggi tutto).

16:40

Napoli, i convocati di Calzona per la sfida con l'Empoli

Napoli pronto per la sfida in trasferta contro l'Empoli: i convocati di Calzona (Leggi tutto).

16:30

Empoli-Napoli, conto alla rovescia

Alle 18 il calcio d'inizio di Empoli-Napoli. Gli azzurri toscani sono reduci dalla sconfitta per 1-0 allo stadio Via Del Mare contro il Lecce, quelli campani dal 2-2 al Maradona contro il Frosinone, che ha rimontato due volte gli uomini di Calzona rendendo ancor più importante la sfida odierna con l'undici allenato da Nicola.

Stadio Castellani - Empoli