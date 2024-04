Calzona diretta dopo Empoli-Napoli: conferenza stampa LIVE

EMPOLI - Ancora una battuta d'arresto per il Napoli , che esce sconfitto dall'anticipo del Castellani e vede nuovamente compromettersi la rincorsa ad un posto in Europa. Sarà il tecnico Calzona a spiegare il risultato di Empoli in conferenza stampa. Segui le sue parole LIVE!

Calzona critica l'approccio

Non si nasconde Calzona, che prova subito a dare una spiegazione alla pesante sconfitta: "Non ha funzionato l'approccio alla partita. L'Empoli è stato feroce, noi non abbiamo mai affondato. Siamo stati timidi ed è inconcepibile. La responsabilità è la mia perchè non sono riuscito a trasmettere a questa squadra la voglia di provarci fino alla fine".

Squadra a rapporto dai tifosi

Al termine del match i giocatori del Napoli sono arrivati sotto il settore ospiti, dove hanno scambiato alcune parole con i delusi tifosi del Napoli, che già prima del match avevano inscenato una manifestazione di protesta.

