Napoli, contestazione e striscione degli ultras anche a Empoli: i dettagli

Nuova contestazione per i tifosi del Napoli . Era capitato anche nell'ultima trasferta a Monza . La modalità al Castellani dove è in corso Empoli-Napoli è la stessa. I sostenitori azzurri sono presenti, ma al momento non occupano il settore ospiti . Qualcuno ha anche lanciato qualche fumogeno.

La decisione dei tifosi del Napoli

Sono giù, quasi a bordocampo, si accomoderanno sugli spalti più tardi, un modo per far notare la loro assenza. Uno striscione è stato esposto e recita: "Solo gli ultras vincono sempre". Anche all'U-Power Stadium erano entrati a gara ormai cominciata e proprio sotto il loro settore nella ripresa il Napoli vinse la partita con la super rimonta. La contestazione continua per i risultati raggiunti quest'anno dalla squadra. C'è grande amarezza e delusione per questa stagione dopo lo scudetto.