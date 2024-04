Napoli, la protesta dei tifosi durante la partita con il Monza: lo striscione è esplicito...

Il malumore degli ultras del Napoli

Non solo il vuoto lasciato al centro del settore ospiti, ma anche uno striscione piuttosto duro da parte degli ultras partenopei. Netto e chiaro il messaggio lanciato nei confronti della squadra: "Assenti come i vostri..." e un disegno di testicoli. Un monito che non lascia spazio a interpretazioni. I tifosi hanno poi occupato la gradinata dell'U-Power Stadium e hanno lanciato due fumogeni in campo, intonando il coro: "Mercenari senza vergogna".

Napoli, contestazione e cori dei tifosi a Monza

Dopo il gol di Djuric che ha sbloccato la partita, la contestazione è proseguita con cori indirizzati soprattutto alla squadra ma anche al presidente del Napoli: "De Laurentiis la senti questa voce: meritiamo di più", "Presenti per i colori, presenti per i colori", e ancora "Voi non siete napoletani", "Andate a lavorare". Insomma, un clima tutt'altro che sereno quello attorno alla squadra di Calzona nel corso del primo tempo di Monza.

Monza-Napoli, gli striscioni

Le cose sono poi cambiate nella ripresa, con una parte della tifoseria azzurra che ha ripreso a cantare e a incitare la squadra. Nel settore ospiti è comparso un altro striscione: "Presenti solo per i nostri colori". La reazione di Osimhen e compagni non è tardata ad arrivare: LEGGI QUI TUTTO SULLA PARTITA