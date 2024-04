Monza-Napoli diretta: segui la sfida di oggi LIVE

MONZA - Caccia al riscatto sul prato dello U-Power Stadium per il Napoli di Calzona , che dopo il ko del Maradona contro l'Atalanta oggi (7 aprile, ore 15) fa visita al Monza di Palladino nella sfida valida per la 31ª giornata di Serie A . Servono punti ai campioni d'Italia per inseguire un piazzamento che garantisca il pass per l'Europa. Segui la diretta ...

Gioco fermo dopo un duro scontro tra Anguissa e Gagliardini : per l'arbitro Doveri è punizione per il Napoli, il cui giocatore resta però a terra come quello del Monza (non ammonito).

Niente di grave per Anguissa e Gagliardini, il gioco riprende con la punizione per il Napoli che non riesce però a sfruttare l'occasione.

Occasione per il Napoli: Ngonge entra in area e serve Kvaratskhelia, la cui conclusione viene però murata dalla difesa del Monza.

14:54

Monza-Napoli: i precedenti in Serie A

Nei tre incontri disputati finora in Serie A, Monza e Napoli non hanno mai ripetuto lo stesso risultato: una vittoria casalinga a testa e un pareggio, arrivato in questa stagione nella gara di andata giocata al Maradona (0-0, 29 dicembre 2023).

14:52

Calzona sicuro: "A Monza sarà un Napoli pronto"

Come Palladino anche Calzona ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida che vedrà il suo Napoli far visita al Monza: "Finalmente abbiamo avuto una settimana piena di lavoro, cosa che dal mio arrivo non era mai capitata - ha sottolineato il tecnico azzurro -. La settimana ci è servita per analizzare gli errori dell'ultima bruttisima partita persa con l'Atalanta e penso che oggi ci faremo trovare pronti. Dobbiamo diventare più solidi a livello difensivo ed è una questione di squadra, non di difensori. Abbiamo certe caratteristiche e dobbiamo restare lontani dalla nostra porta perché diventiamo fragili quando difendiamo nella nostra metà campo". Poi la risposta a una domanda su due singoli: "Kvara? Era tornato dalla nazionale con un acciacco che si è portato dietro qualche giorno. Ogi gioca dall'inizio e speriamo che duri il più possibile, altrimenti abbiamo chi lo può sostituire. Zielinski? Domenica è entrato benissimo e mi ha fatto piacere, l'ho visto bene anche in allenamento e ho deciso di farlo giocare titolare".

14:45

Palladino spinge il Monza: "Alzare l'asticella. E su Zerbin..."

A pochi minuti dalla partita contro il Napoli ai microfoni di Dazn ha parlato Palladino, tecnico del Monza che ha caricato così i suoi: "Stiamo confermando uanto di buono fatto nello scorso campionato ed è un orgoglio per noi e la città di Monza, ma siamo consapevoli che oggi dobbiamo provare ad alzare l'asticella per mettere in difficoltà una squadra molto forte come il Napoli. Perché titolare l'ex azzurro Zerbin? L'ho visto bene in allenamento e sono sicuto che oggi farà una grande partita".

14:41

Politano parte in panchina ma carica il Napoli: le sue parole

Calzona gli ha preferito Ngonge e così Politano partirà dalla panchina a Monza, dove carica comunque il Napoli prima del match ai microfoni di Dazn: "Veniamo da una bruttissima sconfitti in casa ma è stata una settimana importante - ha detto l'esterno -, in cui abbiamo lavorato bene con il mister e ci asiamo preparati al meglio. Oggi in campo dobbiamo mettere tutto in campo perché mancano ancora 8 partite e ci sono diversi punti in palio. Le altre vanno forte davanti, ma noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e fare il massimo".

14:31

Napoli, dolci ricordi a Monza per Kvaratskhelia

La prima marcatura multipla di Khvicha Kvaratskhelia in Serie A è arrivata contro il Monza (doppietta il 21 agosto 2022).

14:26

Prima senza Pessina per il Monza, chance da ex per Zerbin

Prima assenza in campionato per Pessina, capitano del Monza che resterà fuori contro il Napoli perché squalificato. Il tecnico dei brianzoli oggi dà una chance da titolare all'ex azzurro Zerbin in attacco.

14:19

Monza-Napoli: la formazione ufficiale di Palladino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Pablo Mari, Izzo, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Dany Mota, Zerbin; Djuric. All. Palladino

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Andrea Carboni, Kyriakopoulos, Pedro Pereira, Valentin Carboni, Bondo, Berretta, Colombo, Maldini, Ciurria.

14:13

Paulo Sousa e Leonardo allo U-Power Stadium per Monza-Napoli

C'è anche Paulo Sousa allo U-Power Stadium per assistere al match tra il Monza e il Napoli, due squadre che potrebbero cambiare allenatore a fine stagione. Oltre al tecnico portoghese, ex tra le altre di Fiorentina e Salertnitana, tra gli addetti ai lavori presenti c'è anche Leonardo.