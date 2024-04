Napoli, per Kvaratskhelia c'è l'appuntamento per il rinnovo

NAPOLI - Arriva il Monza e tornano i ricordi felici per Khvicha Kvaratskhelia . Il battesimo del gol al Maradona, la prima doppietta in Serie A, quel pomeriggio trascorso a fare il fenomeno, allenandosi in vista di un'annata tricolore. Era il 21 agosto 2022, erano altri tempi, era un altro Napoli ma era lo stesso Kvara, oggi più maturo, cresciuto, pronto a caricarsi come allora la squadra sulle spalle. C'è ancora una speranza chiamata Europa, una strada che si può inseguire tornando alla vittoria. Calzona si affiderà di nuovo a KK che ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo e che domani sarà ovviamente al suo posto dal primo minuto. Il Barcellona, intanto, prende appunti e si mette in fila: è un'altra big d'Europa che si accomoda per Kvara. Ma il Napoli vorrà presto blindarlo. A fine stagione appuntamento per il rinnovo di contratto.

Leader Kvaratskhelia per il Napoli

Kvara si riprende il Napoli, proverà a rialzarlo, tenterà in tutti i modi, alla sua maniera, di ricominciare a camminare insieme verso l'Europa per migliorare una classifica che si può ancora modellare. Mancano le ultime otto partite, sarà il tramonto della stagione ma anche dell'accoppiata Osi-Kvara, gli attori del film scudetto col trailer condiviso sui social dal georgiano. Varrà la pena approfittarne per l'ultimo show collettivo, prenotando altri gol e assist, magie e prodezze per il bene dei tifosi e dunque del Napoli. Kvara si sistemerà a sinistra del tridente, domani, e proverà a replicare il tiro a giro stupendo con cui si presentò al popolo di Fuorigrotta, una delle reti più belle - oltre a quella contro l'Atalanta - da quando veste l'azzurro. Dieci gol in campionato, quattro nelle ultime quattro prima dello stop, Kvara vuole riempire di traguardi i prossimi mesi. Ha otto gare a disposizione per conquistare l'Europa col Napoli, poi proprio sull'Europeo si affaccerà con la prima storica qualificazione appena conquistata con la sua Georgia.

Futuro

Kvara si fa spazio tra le sue stesse motivazioni, ha voglia di campo, per questo è sordo al resto, alle voci sul futuro. De Laurentiis ha apprezzato che il giocatore abbia chiesto di parlare di rinnovo solo quando il pallone avrà smesso di rotolare. Appuntamento a fine stagione, dunque, per guardarsi negli occhi e fissare nuove condizioni per ripartire insieme. Combaciano le volontà: Kvara vuole restare e il Napoli vuole blindarlo, riconoscendogli un ingaggio più alto come premio per le sue prime due stagioni italiane e per la serietà del professionista mostrata in tutti questi mesi. Se ne farà una ragione anche il Barcellona, che intanto ha provato a informarsi. Dalla Spagna, As ha rivelato dell'interesse dei blaugrana per il georgiano. Domandare è lecito, il Napoli cortesemente rivela le sue intenzioni: proseguire con Kvaratskhelia.

Napoli, le ultime

Kvara e altri dieci, col Monza, con Zielinski e Olivera che inseguono assieme a lui una maglia dal primo minuto e Ngonge recuperato. Al centro sportivo di Castel Volturno, come giovedì, presente anche ieri il presidente De Laurentiis.