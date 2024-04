Calzona diretta dopo Monza-Napoli: conferenza stampa e interviste LIVE

Il Napoli è tornato alla vittoria in campionato grazie al 4-2 maturato all'U-Power Stadium contro il Monza . Nel post-partita, le analisi di Francesco Calzona sulla prestazione degli azzurri. Segui la diretta per leggere tutte le dichiarazioni dell'allenatore in tempo reale .

17:40

Napoli, da valutare le condizioni di Olivera

A pochi minuti dal triplice fischio di Monza-Napoli, Olivera è uscito per un problema all'adduttore destro, lasciando il posto a Mario Rui. Da valutare le condizioni dell'esterno mancino azzurro in vista del prossimo match con il Frosinone.

17:32

De Laurentiis dopo Monza-Napoli: "Avanti così, verso l'Europa!"

Al termine di Monza-Napoli, arriva il commento social del presidente Aurelio De Laurentiis: "Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!".

17:25

Calzona a DAZN: "Matrimonio a tre qui a Napoli. Proposta rinnovo? Assolutamente no"

Calzona ha parlato anche di futuro: "Al futuro oggi non ci penso perché sapete che contratto ho. Il mio contratto scade il 30 giugno ed è anche un matrimonio particolare, perché è un matrimonio a tre, con la nazionale slovacca che mi ha dato la possibilità di cogliere questa opportunità. Nella peggiore delle ipotesi, voglio lasciare almeno un bel ricordo qui a Napoli, perché Napoli è stata la mia vita. Proposta di De Laurentiis per il prossimo anno? No, assolutamente no".

17:24

Calzona a DAZN: "Prendere gol così mi fa impazzire, bravo Raspadori"

Difesa colabrodo, ma gol da cineteca allo "U-Power Stadium": "Dispiace per i due gol concessi, - ha detto Calzona - perché continuiamo a prendere tanti gol. Questa cosa mi fa impazzire. Prendiamo questa vittoria e vediamo di fare sempre di più. I gol di oggi? Abbiamo segnato dei grandi gol, ma mi piace sottolineare il gol di Raspadori, perché ha attaccato con ferocia la porta, con fame e con senso di posizione. Mi è piaciuto veramente tanto".

17:22

Calzona a DAZN: "Ecco cosa è successo nell'intervallo"

Calzona ha poi aggiunto: "Lo switch nell'intervallo? Nello spogliatoio si parla, si guardano gli errori commessi, si cerca di correggere delle cose. Anche perché se giochi come nel primo tempo, non vai da nessuna parte. Quando ti vengono ad attaccare uomo contro uomo, devi correre e sfruttare gli spazi che vengono lasciati liberi, per liberarsi e avvicinarti all'area di rigore. Poi, se hai giocatori come Politano, Osimhen, ci sta anche la giocata del singolo. Con la qualità che abbiamo, se fai quello che devi fare, ti riescono tante cose".

17:19

Calzona a DAZN: "Nel calcio attuale bisogna correre"

Così Francesco Calzona ai microfoni di DAZN, a margine del successo odierno: "Nel calcio attuale bisogna correre e dare soluzioni a chi ha il possesso della palla, facendo quello per cui ci alleniamo. La differenza con altre partite è tutta qui. Non l'abbiamo fatto con l'Atalanta, mentre oggi lo abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Senza motivazioni e senza correre non si va da nessuna parte. Champions? Noi siamo condannati a guardare partita per partita, se vogliamo avere speranze di arrivare nei piani alti. Se giochiamo come nel secondo tempo di oggi, qualche speranza ce l'abbiamo, ma dobbiamo lavorare a testa bassa e vincere più partite possibili".

17:10

Monza, la protesta dei tifosi del Napoli nel settore ospiti

17:00

Monza-Napoli, tra poco le dichiarazioni di Calzona

È appena terminato il match tra Monza e Napoli. Tra poco, mister Calzona commenterà la sfida che ha visto gli azzurri vincere per 4-2

