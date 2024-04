Napoli, riecco Spalletti sugli spalti: il ct dell'Italia in tribuna a Empoli

Luciano Spalletti ha seguito ancora una volta una partita del Napoli dal vivo. Dopo essere stato al Maradona per la gara contro il Frosinone , il ct dell'Italia era presente al Castellani per la gara degli azzurri di Calzona contro l'Empoli . Gara speciale per lui, doppio ex, che vive a pochi chilometri proprio da Empoli, a Montaione.

Cosa ha fatto Spalletti prima della gara?

Spalletti, prima dell'inizio della partita, ha concesso foto e autografi a tantissimi tifosi che in fila hanno atteso il proprio turno per avere un ricordo personalissimo con l'allenatore del terzo scudetto. Poi Spalletti si è accomodato in tribuna e ha assistito alla partita del Napoli con in campo diversi calciatori che faranno parte o potrebbero far parte della spedizione europea.