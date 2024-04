Napoli sotto la curva a fine partita: il confronto con i tifosi ad Empoli

I giocatori del Napoli sotto il settore ospiti dopo la sconfitta con l'Empoli

Alla fine di Empoli-Napoli, è il momento del confronto tra i calciatori di Calzona e i supporters di fede azzurra, che non hanno certo digerito il ko del "Castellani". Dopo il pareggio interno con il Frosinone, arriva anche la sconfitta contro la formazione di Davide Nicola, figlia di una prestazione non all'altezza delle qualità della rosa partenopea. Il Napoli, al triplice fischio, è andato sotto il settore ospiti per salutare i tanti tifosi giunti in Toscana, fino a superare i tabelloni pubblicitari e ad andare a parlare più da vicino con i riferimenti del tifo organizzato azzurro. Parole non al miele per Di Lorenzo e compagni, così come i cori lanciati al ritorno negli spogliatoi.