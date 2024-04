Napoli, niente ritiro dopo il ko a Empoli: De Laurentiis congela tutto

NAPOLI - Niente ritiro per il Napoli fino a fine stagione. Il giorno dopo la sconfitta di Empoli, la decima in campionato, De Laurentiis ha congelato tutto. C'era disaccordo nel gruppo e alla fine il presidente ha preferito evitare provvedimenti punitivi. DeLa si era infuriato ieri al Castellani: dopo aver seguito la squadra alla vigilia in ritiro, era sceso anche negli spogliatoi all’intervallo per cercare di capire cosa stesse succedendo. A fine partita la decisione di andare subito via, mentre la squadra veniva duramente contestata dai tifosi.