Napoli, ritiro anticipato verso la Roma: e se la squadra non reagisce…

La vigilia di Napoli-Roma comincerà domani a Caserta. Nel ritiro dell’hotel che si staglia all’orizzonte sull’Autostrada del Sole, rintracciato nel bel mezzo di un pienone pazzesco in città e zone limitrofe, per la contemporaneità del lungo ponte che da oggi porterà direttamente al primo maggio. Napoli stracolma, turisti a gogò, aria di festa ovunque a dispetto del clima non esattamente primaverile, ma non certo paragonabile a quella di un anno fa. Soprattutto al centro sportivo di Castel Volturno, ieri avvolto in un mantello di vento gelido. In ogni senso. Calzona, a inizio settimana, ha dettato regole e il primo provvedimento concordato con il presidente: un ritiro lampo, per il momento, che però potrebbe aggiungere anche fulmini e saette se contro la Roma non andrà in scena una reazione degna di questo nome. Il pareggio con il Frosinone e la sconfitta di Empoli, sottolineata da un atteggiamento decisamente morbido e anzi molle per citare le parole dell’allenatore in persona, hanno complicato quasi irrimediabilmente la corsa all’Europa, accendendo l’interruttore delle conseguenze. Per ora contenute: se non sarà registrata un’inversione di tendenza netta e immediata, il ritiro diventerà prolungato.