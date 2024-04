Napoli, si ferma Zielinski: lesione muscolare, non ci sarà con la Roma

Zielinski ko. Niente Roma per il centrocampista del Napoli. Il giocatore polacco, destinato a trasferirsi all'Inter a fine stagione, oggi non si è allenato a Castel Volturno. Il club azzurro ha reso nosto che ha svolto solo terpie per una "lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra, occorso nell'allenamento di ieri".