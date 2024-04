Calzona diretta conferenza prima di Napoli-Roma, segui LIVE

Un allenatore del Napoli torna a parlare in conferenza stampa prima di una partita di campionato. L'ultima volta a metà febbraio quando in panchina c'era Mazzarri. Oggi toccherà a Francesco Calzona incontrare la stampa a due giorni dalla sfida del Maradona contro la Roma. Appuntamento alle ore 13 al Konami Training Center di Castel Volturno.

In attesa del campo, il Napoli lavora anche alla ricerca dell'erede di Osimhen. Ecco tutte le principali opzioni per l'attacco:

12:38

Napoli, le ultime di formazione

Ultime di formazione con due rientri: Rrahmani al centro della difesa e Mario Rui a sinistra, entrambi assenti a Empoli per squalifica. Olivera, fuori sia in Toscana sia con il Frosinone a causa di un problema muscolare rimediato a Monza, riapparirà in panchina: ieri ha svolto una parte della seduta in gruppo e per il resto si è concentrato su una sessione di allenamento personalizzato in campo, ma ormai può ritenersi recuperato. Sarà regolarmente convocato. Per il resto, Meret in porta; Di Lorenzo e Juan Jesus completeranno la difesa; Anguissa, Lobotka e Zielinski dovrebbero comporre il tris di centrocampo; mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere il classico con Politano, Osimhen e Kvara.

12:31

Napoli, il ritiro potrebbe prolungarsi

Se gli azzurri steccheranno sotto il profilo del risultato e soprattutto dell’atteggiamento anche contro la squadra di De Rossi, ieri in campo per la parte finale della partita sospesa contro l’Udinese, il ritiro sarà prolungato. Fino a data da destinarsi: la durissima decisione paventata da De Laurentiis al culmine della delusione e della rabbia dopo la brutta figura del Castellani, e dunque indire un ritiro permanente fino alla fine della stagione, potrebbe diventare realtà.

12:26

Oggi scatta il ritiro a Caserta

La prima conseguenza della sconfitta di Empoli scatterà ufficialmente oggi: dopo l’allenamento al centro sportivo di Castel Volturno, il Napoli andrà in ritiro in un hotel di Caserta. Sì. E ci resterà fino alla partita con la Roma, una sorta di escape, di jolly sia per l’Europa sia per azzerare il provvedimento

Konami Training Center - Castel Volturno