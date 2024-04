Allenatore Napoli, la lista di De Laurentiis: Pioli, Gasperini e la variabile Conte

Il casting è ancora aperto, nulla è stato deciso. Aurelio De Laurentiis sta valutando i profili della lista che ha sulla scrivania. Li conosce benissimo, li stima, ma vuole parlarci di persona e guardarli negli occhi, come ha sempre fatto con gli allenatori che ha scelto in passato. Deciderà lui, in prima persona, senza nessuna ingerenza. I nomi in cima alla lista sono quelli noti: Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Vivono due situazioni diverse: per l’allenatore del Milan il margine di trattativa è più ampio, visto che ormai la sua storia in rossonero si è conclusa e nelle ultime settimane il suo unico obiettivo sarà quello di difendere la seconda posizione alle spalle dell'Inter. Discorso opposto per Gasperini, che in questo momento ha solo occhi per l’Atalanta. A fine stagione sarà liberato, l’anno che gli resta di contratto non dovrebbe rappresentare un problema, ma per ora niente distrazioni: si gioca la qualificazione in Champions nelle ultime giornate, ma non solo. La sua Atalanta ha in ballo la finale di Coppa Italia contro la Juventus e le semifinali di Europa League contro il Marsiglia. Può fare la storia, ci saranno giorni meno impegnativi per parlare di futuro.