Se De Laurentiis aspetta tre Godot

D e lusione e contestazione ppe’ tutta ‘sta marina da Procida allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina. Il problema è che abbiamo tre signor Godot, espone Salvatore pittore di alici. Spiegatevi, chiede Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Si dice aspettando Godot che è uno solo, precisa Saverio Malaspina ragioniere. Ma Aurelio ne aspetta tre, osserva Salvatore pittore di alici. Specificate, chiede Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Godot Conte, Godot Pioli e Godot Gasperini, chiarisce Salvatore pittore di alici. E allora, domanda Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Niente, l’unico Godot di cui si ha notizia sulle scene non arriva mai, interviene Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ma noi abbiamo tre Godot, osserva Saverio Malaspina ragioniere. Abbiamo tre possibilità, sottolinea Gennaro Piromallo salumiere. Ma sempre Godot sono e i Godot non arrivano mai, chiarisce Salvatore pittore di alici. Intanto gira questo disco di Aznavour com’è triste il Napoli soltanto un anno dopo, com’è triste il Napoli se nella barca c’è soltanto il presidente, canticchia Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. Non ha neanche gli occhi belli Aurelio Torricelli da Forlì, ironizza Peppino cameriere di passaggio. E allora ve la canto io una canzone, prendi un tecnico digli che l’ami, fallo sentire importante, dagli molto contante, non fare niente di niente, cerca di essere un presidente, aggiunge Totonno Speranza direttore di centro commerciale.



Ma voi, don Ciccio, perché state in silenzio, domanda Salvatore pittore di alici. Io non giudico, Aurelio stupirà, stupisce sempre, risponde don Ciccio portiere di palazzo. Mo’ Aurelio è Agata e Agata stupisce come ha ridotto questa squadra per sé, annota Pasquale Pazienza giornalista on-line. Aurelio farà la mossa giusta, insiste don Ciccio portiere di palazzo. Mossa tua vita mea, commenta Gennaro Piromallo salumiere. Ma il figlio Edoardo che cosa dice, chiede Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Dice ca addà passa’ ‘a nuttata, riferisce Salvatore pittore di alici. Un poeta, commenta don Ciccio portiere di palazzo. E Chiavelli, domanda Saverio Malaspina ragioniere. Attacca il bilancio dove vuole il padrone, comunica Salvatore pittore di alici.