Spalletti scatena i tifosi del Napoli alla prima del film scudetto: "Se va agli Oscar..."

Non poteva mancare, Luciano Spalletti, alla prima di "Sarò con te": il film che racconta, passo dopo passo, la vittoria del terzo scudetto della storia del Napoli. Un tricolore su cui c'è la firma indelebile dell'attuale ct della Nazionale, presente tra la platea che si è accomodata sulle poltrone del cinema Metropolitan, in via Chiaia, nel capoluogo campano.