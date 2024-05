Napoli-Kvara, la trattativa per il rinnovo entra nel vivo

Il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia hanno ricominciato a dialogare, a scambiarsi domande, offerte e richieste: nei giorni scorsi, precisamente nei pressi della partita con la Roma, è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara. Il presidente e il giocatore, insomma, hanno rispettato le rispettive parole e intenzioni: riaprire la questione a fine campionato, ormai dietro l’angolo, per definire una volta per tutte la questione del contratto e soprattutto dell’ingaggio. Prettamente dell’ingaggio: la scadenza è ancora lontana, è datata 30 giugno 2027, ma Kvaratskhelia e il suo entourage aspirano già da un po’ a un incremento dello stipendio attestato per il momento intorno al milione e mezzo a stagione (con i bonus). Più vicino ai giocatori della rosa di un livello di certo inferiore e non simile o quantomeno vicino al suo. Kvara stesso, comunque, almeno ufficialmente s’è sempre dichiarato soddisfatto della situazione complessiva e orientato a rivalutare la questione soltanto alla fine dell’anno. Anno sportivo. Ormai a un passo, almeno per quel che riguarda gli impegni con il Napoli: per Khvicha, infatti, la maratona continuerà con l’Europeo, il primo e storico della sua Georgia, e dunque l’obiettivo è presentarsi in Germania con le idee chiare per tutti. L’incontro, dicevamo. Concluso con un risultato di questo tipo: aggiorniamoci presto. E così sarà. Non è arrivata ancora la firma, e dunque l’intesa su ogni aspetto, ma il nuovo appuntamento conferma che le parti stanno lavorando e hanno intenzione di continuare a farlo.