Il Napoli ricorda lo scudetto: il post da brividi

Le lacrime di Kvaratskhelia , l'esultanza sfrenata di Osimhen , il sorriso a trentadue denti di Simeone e tanti altri scatti. Tra cui quello in cui Spalletti è stato immortalato mentre abbraccia e capitan Di Lorenzo . Il Napoli ha celebrato con un carosello di foto su Instagram un dolce anniversario: pareggiando 1-1 a Udine , un anno fa gli azzurri si laureavano per la terza volta campioni d'Italia .

"Napoli torna campione"

"Napoli torna campione" è il messaggio a corredo del post, che ha fatto il pieno di like. Nel giorno in cui in sala è uscito "Sarò con te", il film che racconta l'impresa del Napoli, e a 48 ore da un altro Udinese-Napoli, ecco pubblicato un auspicio per un pronto riscatto dopo le delusioni nell'anno successivo a un trionfo che non è poi così lontano.