Napoli, Foschi sul nuovo allenatore: "Non sarà Conte. Ecco il motivo..."

Foschi su De Laurentiis: "Alcuni non vogliono lavorare con lui"

Foschi analizza poi la gestione societaria del presidente De Laurentiis. “Se è giusto che si continui a pensare che De Laurentiis e Chiavelli siano in prima fila per le vicende tecniche avendo preso Manna? Sono cambiate molte cose nel calcio. Ho avuto molti presidenti nel calcio, tra cui Zamparini che mi faceva lavorare molto. De Laurentiis è un presidente particolare che sembra voglia fare le cose in prima persona. Ha sofferto Bigon e Giuntoli. Si sente padrone del Napoli, a volte ha ragione, a volte no. Lui fa il presidente in questo modo qua, non cambierà mai. C’è chi va a lavorare con lui e chi non ci va".