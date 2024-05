Napoli, le ultime su Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori: novità da Castel Volturno

Napoli subito in campo dopo la gara contro l'Udinese. Sabato alle ore 18 si tornerà al Maradona per la sfida al Bologna. La penultima sfida in casa, la terzultima della stagione. Da valutare le condizioni di diversi calciatori che per problemi fisici hanno saltato l'ultima di campionato pareggiata in Friuli .

Le ultime sugli infortunati in vista del Bologna

Come riporta il club azzurro nel report ufficiale, "Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Per Raspadori e Dendoncker terapie e lavoro personalizzato in palestra. Gollini si è allenato in gruppo. Per Zielinski personalizzato in palestra". Alla gara contro la squadra allenata da Thiago Motta mancano ancora quattro giorni. Novità per le prossime sedute di allenamento per capire chi potrà recuperare in vista di sabato.