Kvara nel mirino del Psg. Ma la valutazione del Napoli è super

C’est la vie, c’est Kvara. Kvarà, per dirla come forse farebbe un francese. Magari di Parigi, tifoso del Psg: l’ombra lunga sui gioielli del Napoli . Non solo Osimhen, il centravanti che piace da un po’, da un anno, con tanto di offerta monstre da 150 milioni di euro rifiutata un’estate fa: il Paris Saint-Germain ha inserito Khvicha Kvaratskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Piace molto, costa anche di più: il Napoli , è bene chiarirlo subito, è impegnato al tavolo delle trattative per il rinnovo del suo contratto e nei pressi della partita contro la Roma al Maradona ha anche incontrato l’agente e il padre del giocatore - mister Jugeli e mister Khvicha senior, detto Badri - ma è chiaro che il fascino e l’interesse non possono essere condizionati: se uno piace, piace. Però la stima può essere limitata, respinta, orientata: perché il Napoli lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni . Anche di più: 120, 130, più o meno il valore dei grandi calibri della squadra, i gioielli di famiglia, i gemelli (Osi, certo). Del resto, soltanto un anno fa Kvaratskhelia era un giocatore senza prezzo, impossibile farlo con quei clamorosi margini di crescita: il tempo è passato, e d’accordo, e va detto che la stagione non è stata da urlo o all’altezza della precedente - problema collettivo - ma i suoi orizzonti restano ancora inesplorati . C’è da scommettere.

Lo sceicco incantato da Kvara

Il Psg, comunque, è assetato. È a caccia di talento e talenti: l’addio annunciato di Mbappé è un’emorragia di genialità, gol, assist, discese libere, giocate da far impallidire gli avversari e ammattire il pubblico: per carità, nessun paragone di sorta e neanche parallelismi tra i due, ci sono storie e background differenti alle spalle, ma Kvara ha rubato il cuore dell’Europa che conta e ha incantato tanti o magari tutti i club più ricchi e potenti del sistema: da osservatore esterno, ad esempio, piace al Real, ad Ancelotti, e non potrebbe essere altrimenti considerando che è di un maestro di calcio e vittorie che parliamo (Carletto).

Una valutazione stellare

Sotto questo aspetto, Kvara è bellezza calcistica ed enormi prospettive: seta da copertina, colpi da mago con bacchetta in una mano - come lo ha definito Osimhen -, sparizioni da illusionista. Ora c’è, poi chissà: vedo e non vedo il pallone, code da intenditore. E il Psg, evidentemente, se ne intende. E ci pensa, lo osserva, lo segue, studia la strategia: si parlava anche del Barça, lo hanno fatto i media catalani prima della doppia sfida di Champions, tanto per scaldare l’atmosfera, e poi a ruota hanno preso a farlo anche quelli georgiani. Sì: ma la situazione economico-finanziaria del Barcellona obbliga a fare bene e poi benissimo i calcoli, non ammette spese folli, consiglia prudenza sul mercato, e la valutazione del Napoli non è di certo un affare per tutti. Però il Psg, beh, ha le carte in regola per ogni tipo di affaire, di questione pure spinosa sotto il profilo degli investimenti: il problema è che De Laurentiis non ha idea né voglia di cederlo.

Il rinnovo di Kvara

Nasser Al-Khelaifi, già in lista per Osimhen e in passato acquirente di Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz, conferma ancora di essere un estimatore dei capolavori della casa azzurra. Proprio così. Mentre Adl, presidente che nella sua epoca ne ha esposti a raffica nel museo del Napoli, conferma a sua volta di avere sempre voglia di fare sul serio: dopo aver annunciato in Arabia la prossima riapertura della trattativa per il rinnovo, si è messo a sedere con Jugeli e Kvaratskhelia senior e ha sfogliato il libro dei contratti. Kvara, che in questa seconda stagione è arrivato a uno stipendio da 1,5 milioni più i bonus, aspira a uno scatto che gli permetta di entrare nel range dei giocatori più rappresentativi della rosa. La scadenza, tra l’altro, è ancora lontana: 2027. Al vaglio l’inserimento di una clausola rescissoria in stile Osimhen. L’ultimo round s’è concluso senza firme, ma le parti si rivedranno presto. Molto presto. Giorni.