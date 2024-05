Napoli, le ultime sugli infortuni di Kvaratskhelia e Raspadori

Il Napoli prepara la partita di sabato al Maradona contro il Bologna. Calcio d'inizio alle ore 18. Tanti dubbi di formazione per Calzona anche perché sono diversi gli infortunati che hanno già saltato la sfida di Udine. Mancano tre giorni alla partita e c'è ancora tempo per valutare le condizioni dei singoli.

Napoli, le ultime sugli infortunati in vista del Bologna

Tra questi Kvaratskhelia che oggi ha svolto allenamento personalizzato in campo. Con lui anche Dendoncker e Raspadori. Personalizzato in palestra, invece, per Zielinski. Il georgiano conta di recuperare per sabato avendo già saltato la partita di lunedì scorso. Il Napoli è atteso dalle ultime tre di campionato prima della fine della stagione.