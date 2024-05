Napoli, il telecronista del gol del secolo di Maradona a Castel Volturno

Morales, il telecronista del gol del secolo fa visita al Napoli

Il suo commento è rimasto nella storia del calcio e, proprio per il legame universale con Maradona, il telecronista uruguaiano ha fatto visita al centro spotivo del Napoli, dove ha fatto una foto con un altro argentino, Giovanni Simeone, e il suo connazionale Mathías Olivera posando con la maglia numero dieci del club.

La telecronaca completa

Questa, invece, la telecronaca completta di quel gol leggendario: "La tocca per Diego, ecco, ce l'ha Maradona. Lo marcano in due, tocca la palla Maradona, avanza sulla destra il genio del calcio mondiale, e lascia lì il terzo e va a toccarla per Burruchaga.. sempre Maradona.. genio, genio, genio.. c'è, c'è, c'è... goooooooooool... voglio piangere.. Dio Santo, viva il calcio.. golaaaaaazooo.. Diegooooooool.. Maradona.. c'è da piangere, scusatemi.. Maradona in una corsa memorabile, la giocata migliore di tutti i tempi.. aquilone cosmico.. Da che pianeta sei venuto per lasciare lungo la strada così tanti inglesi? Perché il Paese sia un pugno chiuso che esulta per l'Argentina.. Argentina 2, Inghilterra 0.. Diegol, Diegol, Diego Armando Maradona... Grazie, Dio, per il calcio, per Maradona, per queste lacrime, per questo Argentina 2, Inghilterra 0".