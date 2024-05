Napoli, le condizioni di Osimhen: il report dell'allenamento di oggi

Napoli, il report dell'allenamento di oggi

Al "Konami Training Center" di Castel Volturno, il Napoli di Francesco Calzona ha lavorato sul campo 1 in vista della prossimo confronto con il Lecce di Luca Gotti, valevole per la 38esima ed ultima giornata della Serie A 2023/24. Il report ufficiale della società azzurra chiarisce lo stato di salute degli elementi ancora ai box, con il tecnico dei partenopei che spera di riavere a disposizione almeno Victor Osimhen: "Mario Rui e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Ngonge non si è allenato per una sindrome influenzale. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo".