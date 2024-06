Il Napoli si complimenta con Ancelotti: il messaggio social

Ancelotti vince la quinta Champions League da allenatore (record), la terza sulla panchina del Real Madrid, e ancora una volta si conferma sul tetto del calcio. Carlo V Imperatore d'Europa, rischiano di terminare gli appellativi per uno dei tecnici più forti della storia. Il successo del Real fa il giro del mondo e i compimenti per Ancelotti si sprecano. Arrivano, inevitabilmente, anche dall'Italia dove il Napoli ha omaggiato il tecnico con un twee t.

Il messaggio del Napoli per Ancelotti

"Il Calcio Napoli si congratula con Florentino Pérez, con tutti i calciatori del Real Madrid e con Carlo Ancelotti per la vittoria della Champions", questo il messaggio social del club di De Laurentiis per i Blancos e per il suo ex allenatore. L'avventura di Ancelotti al Napoli iniziò nel maggio del 2018 e terminò dopo poco più di una stagione con l'esonero del dicembre 2019.

Tweet di De Laurentiis

Molto simile il tweet di De Laurentiis direttamente dal suo account privato: "Complimenti a Florentino Pérez, ai calciatori del Real Madrid e a Carlo Ancelotti".