Diretta Dortmund-Real Madrid, finale Champions League: segui la partita LIVE

È il giorno della finale di Champions League . Il Borussia Dortmund di Terzic sfida il Real Madrid di Ancelotti nel classico scontro tra Davide e Golia. I tedeschi, che stanno per salutare Reus , sfidano gli spagnoli, con Kroos che giocherà la sua ultima partita, a Wembley . Segui la sfida in diretta.

20:12

Real Madrid in campo per il riscaldamento

I giocatori della formazione di Carlo Ancelotti hanno appena fatto il loro ingresso in campo sul terreno di gioco di Wembley per iniziare il riscaldamento

20:10

Real Madrid, Ancelotti sceglie Courtois

La sorpesa dell'ultim'ora in casa Real è la presenza del portiere Thibaut Courtois che questa sera fa il proprio esordio nell'edizione 2023-2024 della Champions League. L'estremo difensore belga è reduce da un lungo infortunio, ma Carlo Ancelotti lo ha scelto nell'undici iniziale della partita più importante della stagione

20:05

Le parole di Ancelotti

Il tecnico del Real Madrid ha parlato pochi minuti fa ai cronisti di Movistar: "Ora se avessi un cardiofrequenzimetro sarebbe a 110 battiti - sottolinea l’allenatore - ho visto i giocatori molto concentrati, abbiamo avuto il tempo di preparare bene la partita, la strategia, abbiamo lavorato sulle palle inattive: questo non di solito non accade durante la stagione, per questa partita abbiamo avuto tutto il tempo necessario per lavorare al meglio".

19:57

Borussia Dortmund-Real Madrid, le formazioni ufficiali

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All.: Terzic

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All.: Ancelotti

19:42

Le due squadre sono arrivate a Wembley

Pochi minuti fa i pullman delle due squadre sono arrivate a Wembley. Il Real Madrid ha preceduto di qualche minuto l’arrivo del Borussia Dortmund. I giocatori sono in campo per il classico walk around che precede la partita

19:40

Borussia Dortmund, Reus e Hummels i veterani del 2013

Reus e Hummels sono gli ultimi due veterani della finale di Champions League disputata dalla formazione tedesca nel 2013 persa contro il Bayern Monaco: anche allora, l’atto conclusivo si disputò a Wembley.

19:35

Borussia Dortmund, a Wembley c’è un tifoso speciale

L’invasione del muro giallo nello stadio londinese di Wembley non passa inosservata. Ma tra i sostenitori tedeschi c’è un tifoso speciale, ovvero l’ex allenatore del Borussia Dortmund Jurgen Klopp, in panchina nella finale di Champions League disputata nel 2013 contro il Bayern Monaco.

19:25

Seedorf: “Il Real è un club speciale”

”Non esiste club al mondo che sappia preparare la finale meglio del Real - afferma l’ex centrocampista dei blancos - Ancelotti ha un ottimo modo di preparare partite importanti, con equilibrio, mixando calma e giusta tensione. E nella squadra ci sono giocatori esperti come Kroos e Modric che aiutano a generare la serenità necessaria. Cerco sempre di spiegare la magia di questo club. C'è qualcosa di speciale, quando credono di poter vincere, poi vincono: e non è una semplice coincidenza.”

19:15

Ancelotti a caccia del quinto successo da allenatore

Carlo Ancelotti è l’allenatore più titolato in Champions League. Oltre ad aver conquistato da giocatore la vecchia Coppa dei Campioni con il Milan in due occasioni, il tecnico emiliano va a caccia del quinto trofeo come allenatore avendo già vinto la Champions League due volte con il Milan e altrettante con il Real Madrid.

19:00

Finale Borussia Dortumund-Real Madrid: come vederla

Grande attesa per la finalissima a Wembley: tutti i dettagli sulla programmazione e su come vederla in tv e streaming. LEGGI TUTTO

Wembley - Londra