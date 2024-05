Champions, la finale Borussia Dortmund-Real Madrid in chiaro: dove vederla in tv

C'è grande attesa per la finale di Champions League in programma sabato alle ore 21 a Wembley. La partita tra Real Madrid e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Canale 5. Si partirà alle ore 20 su Mediaset Infinity con un ampio prepartita con lo studio condotto da Benedetta Radaelli. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Previsto anche ricco post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti, commenti e interviste dei protagonisti.