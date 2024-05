Chi vince la finale di Champions 2023-24? Il pronostico dell'algoritmo

Dopo l'Europa League e la Conference , c'è solamente la Champions che cerca un nuovo nome da imprimere nell'albo d'oro della manifestazione più importante del continente. Già, manca sempre meno alla super sfida tra il Borussia Dortmund e Real Madrid , in agenda il 1° giugno. La location? Da sogno. Sarà Wembley il teatro della finalissima. Intanto, Chat Gpt ha una sua idea sulla partita che vedrà di fronte i tedeschi e gli spagnoli.

Borussia Dortmund-Real Madrid, una finale competitiva

Secondo l'algoritmo, il Real Madrid arriva alla finale di Champions Leaugue come favorito, "data la sua vasta esperienza e il successo nella competizione, avendola vinta 14 volte in precedenza". Però il Borussia Dortmund ha "dimostrato resilienza e ottime prestazioni durante tutta la stagione". Chat Gpt pensa che sarà una gara molto competitiva e quindi non scontata, anche se i Galacticos, guidati da Carlo Ancelotti, sono nettamente davanti a palla ferma.