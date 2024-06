Conte al Napoli, il dettaglio tra i post social che scatena i tifosi

L'emoji di una clessidra e di un dito che indica il prescelto: social in visibilio per l'arrivo di Antonio Conte al Napoli, ufficiale dalle 11:45. Questa mattina è scattato il definitivo conto alla rovescia per l'ufficialità dell'approdo dell'allenatore salentino sulla panchina azzurra. L'attesa si è conclusa con il tweet attraverso cui il presidente De Laurentiis ha esclamato: "Benvenuto Antonio!". A corredo una foto del presidente del Napoli al diConte, alla Filmauro, al momento della firma del contratto: insieme fino al 2027. Non è sfuggito il dettaglio della presenza di due A sul tavolo, con ogni probabilità a indicare le iniziali dei nomi, simbolicamente l'una di fianco all'altro.