Conte al Napoli diretta: è il giorno della firma e dell’annuncio, gli aggiornamenti LIVE

Conte al Napoli: è il giorno della firma e dell’annuncio. La lunga attesa per i tifosi azzurri è terminata. Sta per iniziare una nuova era dopo la travagliata stagione successiva alla vittoria dello scudetto, iniziata con l'addio di Spalletti e proseguita con le gestioni tecniche di Garcia, Mazzarri e Calzona: aggiornamenti in diretta.