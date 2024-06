Napoli, Di Lorenzo e la decisione social: i tifosi lo hanno notato subito

"Fiero ed orgoglioso di far parte di questo gruppo!" ha scritto Giovanni Di Lorenzo sui suoi canali social in vista dell'inizio di Euro 2024. Il capitano del Napoli è concentrato sull'avventura tedesca e non pensa ad altro. A Napoli, però, si decide il suo futuro. Di Lorenzo ha chiesto la cessione, il club di De Laurentiis l'ha blindato e Conte spera di potergli far cambiare idea.