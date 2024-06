Napoli: incontro tra l'agente di Di Lorenzo, Conte e Manna

Antonio Conte è già al lavoro in quel di Castel Volturno : il nuovo allenatore del Napoli sta vivendo intensamente le prime ore nel centro sportivo del club e, dopo una riunione con i propri collaboratori, ha in programma un incontro con il ds Giovanni Manna e l'agente di Giovanni Di Lorenzo , Mario Giuffredi.

Napoli, incontro tra Manna, Conte e l'agente di Di Lorenzo

Il procuratore aveva annunciato la fine dell'avvenutra del suo assistito con la maglia del Napoli, anche se Antonio Conte lo considera un incedibile. Anche per questo il Napoli aveva subito messo le cose in chiaro rispondendo con un tweet sui social a Giuffredi: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione". Si parlerà di questo e probabilmente di molto altro nell'incontro di oggi.