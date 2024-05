"Di Lorenzo via da Napoli, la storia è finita". L'agente svela il motivo dell'addio

Quale futuro per Di Lorenzo?

Giuffredi ha aggiunto: "A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, Di Lorenzo ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società. Non avremmo mai pensato di lasciare Napoli: abbiamo firmato un contratto per rimanere a vita. È sempre stato questo il desiderio di Giovanni. Cambia tutto, però, se la società esprime questo pensiero. Dopo le indiscrezioni sono arrivate diverse chiamate di top club per Giovanni”.

Conte al Napoli? Le parole di Giuffedi

Neppure l'eventuale arrivo di Conte, secondo Giuffredi, farà cambiare idea al Napoli: "Noi la scelta l’abbiamo fatta dopo quello che ci è stato comunicato. È corretto chiudere un capitolo. Antonio Conte è l’unica medicina per curare questo Napoli. Da napoletano e tifoso del Napoli si può esser solo che felici di Conte: è un vincente, un sinonimo di garanzia per il progetto. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Vogliamo, però, andare avanti per la nostra strada, cercando un altro progetto che dia grande fiducia a Di Lorenzo”.