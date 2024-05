Conte nuovo allenatore del Napoli diretta: aggiornamenti e ultime news LIVE

Si entra nella settimana decisiva per l'arrivo del nuovo allenatore del Napoli . Antonio Conte ha staccato tutti, è in pole da giorni, e ora si attendono le ultime novità. Il club di De Laurentiis vuole accelerare per definire l'accordo con l'allenatore ex Juve e Inter .

11:13

De Laurentiis su Conte: "Prossimi dieci giorni decisivi"

Il professor Guido Trombetti che ha moderato il convegno sul razzismo a cui hanno preso parte De Laurentiis e Juan Jesus, pur senza citarlo, ha fatto riferimento ad Antonio Conte spiegando che dell'argomento, ("di quella cosa"), non si sarebbe parlato. De Laurentiis ha commentato col sorriso: "Non è che non gliela dico, non gliela posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l'equita del ragionamento". (LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

11:05

Conte al Napoli, una domenica di trattative

Conte al Napoli, alle spalle una domenica di trattative. (RIVIVI LA DIRETTA)

10:50

De Laurentiis a Ducenta con Juan Jesus, le dichiarazioni in diretta

De Laurentiis è pronto a parlare da Ducenta, in provincia di Caserta, nel corso di un evento contro il razzismo. Al suo fianco Juan Jesus mentre sono ore calde e di lavoro per l'arrivo in panchina di Conte. (SEGUI LA DIRETTA)

10:35

Napoli fuori dall'Europa

Intanto, dopo il pari a reti inviolate al Maradona contro il Lecce, è diventato ufficiale che il Napoli non giocherà in nessuna competizione europea nella prossima stagione. Non accadeva da 14 anni. (LEGGI TUTTO)

10:20

Conte pronto a scuotere il Napoli

Conte è pronto a scuotere il Napoli, con lui non si dorme più. (LEGGI TUTTO)

10:05

Stamattina parla De Laurentiis

Intanto questa mattina è in programma un evento in provincia di Caserta nel corso del quale interverrà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: tutte le dichiarazioni in tempo reale. (SEGUI LA DIRETTA)

9:50

Come giocherà il Napoli di Conte?

Come giocherà il Napoli di Conte? (LEGGI TUTTO)

9:35

Conte, cosa manca alla firma

Napoli-Conte, cosa manca alla firma? (LEGGI TUTTO)

9:12

Conte-Napoli, l'editoriale del direttore

"A questo punto Antonio Conte diventa necessario. Di più: obbligatorio. Obbligatorio per il Napoli". Lo scrive il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni. (LEGGI IL SUO EDITORIALE)

Napoli